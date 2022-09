LIVE VUELTA. Jumbo-Visma ranselt het hele veld uiteen aan de voet van de slotklim, Evenepoel imponeert mee

Vuelta Vliegmachi­ne Evenepoel zoeft naar eerste ritzege in een grote ronde en heeft rode trui nog wat steviger om de schouders

Remco Evenepoel heeft de puntjes nog maar eens op de i gezet in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot blies de tegenstand weg met een supersonische tijdrit en won zo zijn eerste etappe in een grote ronde. Evenepoel is nu uiteraard nog wat steviger leider.

30 augustus