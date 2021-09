LIVE VUELTA. Jumbo-Visma haalt grote groep aanvallers terug in razend snelle bergrit

Vuelta Beresterke Tim Wellens boekt op lastige aankomst tweede ritzege in Vuelta

4 november Ritzege nummer twee voor Tim Wellens in de Vuelta. Onze 29-jarige landgenoot van Lotto-Soudal zat mee in de vroege vlucht en rekende in de oplopende finale koelbloedig af met zijn metgezellen. Michael Woods kwam nog stevig opzetten, maar een beresterke Wellens klaarde de klus. In het peloton geen verschuivingen: Primoz Roglic behoudt zijn rode trui.