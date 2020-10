LIVE VUELTA. Ideaal terrein voor vluchters in de Vuelta, verandert rode trui van schouders?

VueltaWie gedacht had dat de sprinters tijdens de eerste ritten in de Ronde van Spanje aan hun trekken zouden komen, komt bedrogen uit. Ook vandaag wacht de renners het nodige klauterwerk. In de slotfase ligt een col van 9,5 kilometer aan 7,9%. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de klassementsmannen weer oorlog zullen voeren, dus heeft dit alles weg van een ideale rit voor aanvallers. Op deze pagina volgt u alles LIVE.