LIVE VUELTA. Hayter, outsider voor de tijdrit, verdwijnt met corona uit de koers

Vuelta Concurren­tie toont respect voor prestaties Evenepoel, maar geeft niet op: “Dit is de beste Remco sinds hij prof werd”

Remco Evenepoel (22) maakte al veel indruk tijdens deze Vuelta, akkoord. Maar Enric Mas (27) slaagt er vooralsnog aardig in om in de buurt te blijven. “Remco is de sterkste, dat moeten we nu accepteren”, aldus Mas, die graag alles of niets zou spelen. En ook de andere concurrenten hebben respect voor wat onze landgenoot laat zien, al geven ze nog niet op.

29 augustus