LIVE VUELTA. Gerben Thijssen kan starten na goede nacht: “Werd gisteravond met rolstoel naar kamer gebracht”

Vuelta Tim Merlier moet in eerste massa­sprint zijn meerdere erkennen in Bennett, maar blijft positief: “Op naar morgen”

Sam Bennett heeft de tweede rit in de Vuelta op zijn naam geschreven. De renner van BORA-hansgrohe versloeg Mads Pedersen en Tim Merlier in een massasprint. Topfavoriet Merlier kon echter nooit echt aanspraak maken op de overwinning: “Ik moest een klein beetje inhouden en kwam in de wind. Ik mis ook nog wat punch.” Mike Teunissen neemt de rode trui over van ploegmaat Robert Gesink.

20 augustus