LIVE VUELTA. Evenepoel voor eerste van twee zware weekendetappes: "Voel me nog 'ça va', maar ik denk vooral aan verdedigen vandaag”

Vuelta Flinke blunder: klasse­ments­man João Almeida rijdt op zucht van finish verkeerd

Flinke misser van João Almeida in de Vuelta. De Portugees van Team Emirates reed in de tijdrit met de finish in zicht verkeerd. In plaats van rechtdoor te sturen nam hij een bocht naar links, een afslag die bedoeld was om de volgwagens van het parcours af te leiden. Onder gegesticuleer van seingevers en toeschouwers had Almeida de misser al snel in het ootje. Hij draaide zich om, trok zich terug op gang, maar verloor toch vooral kostbare tijd. De man met ambities voor het klassement finishte uiteindelijk op een vijftiende plek, op 2'13 van de ongenaakbare Evenepoel. In het algemene klassement blijft hij op een zevende plaats steken, op bijna 7 minuten van Remco.

30 augustus