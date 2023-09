LIVE VUELTA. Evenepoel virtueel in de bolletjestrui: Belgische kampioen en Bardet strijden voor ritzege

“Laatste kilometer was niet te doen”: Evenepoel en co koersen amper op door modder onthoofde slotklim, vluchter Kämna wint

Lennard Kämna heeft een andermaal bizarre etappe in de Vuelta gewonnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe was de beste van de vroege vlucht op een slotklim die voor de klassementsmannen werd ingekort door wat modder. Remco Evenepoel leek aanvankelijk twee seconden te verliezen op Primoz Roglic, maar de organisatie kwam later op haar stappen terug en zette hen toch in dezelfde tijd.