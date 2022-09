LIVE VUELTA. Evenepoel trekt met gescheurde broek naar slotklim, ritwinnaar zit vooraan

Vuelta ANALYSE NA AANKOMST. "Verplette­rend": onze wielerana­list Michel Wuyts diep onder de indruk over de dominantie van Remco Evenepoel in de tijdrit

Nieuw machtsexploot van Remco Evenepoel in de Vuelta! Onze landgenoot, die al riant aan de leiding ging in het algemene klassement, blies vandaag ook nog eens alle concurrenten weg in de tijdrit - hij was 48 seconden sneller dan Primoz Roglic. “Wat hij hier heeft neergezet, is zonder meer verpletterend”, spaart onze huisanalist Michel Wuyts zijn lof voor Evenepoel niet.

