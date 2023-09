LIVE VUELTA. Evenepoel start om 16.56u in Valladolid op gepersonaliseerde tijdritfiets: “Ik verwacht dat echte specialist zal winnen”

CEO Richard Plugge wil met Jum­bo-Vis­ma derde grote ronde van seizoen winnen, maar: “Evenepoel is de grootste favoriet”

Drie grote rondes winnen in één seizoen. Als Jumbo-Visma het ruimteschip USS Enterprise was uit de fictiereeks Star Trek, dan is CEO Richard Plugge Captain Kirk. Zijn missie: “To boldly go where no man has gone before.” Vrij vertaald is dat: doen wat niemand ooit heeft gedaan. Plugge, nuchter: “Een unicum? Zo kijken we daar niet naar.”