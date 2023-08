LIVE VUELTA. Evenepoel start in rode leiderstrui, sprinters eerste keer aan zet in etappe naar Tarragona?

Roglic en Vingegaard als twee hanen op één erf? “Het is niet nodig om één kopman te kiezen”

“Remco is een van de beste renners ter wereld. Het wordt moeilijk hem te verslaan.” In hun analyse over Evenepoel, spreken Jonas Vingegaard en Primoz Roglic alvast synchroon. Maar zullen de twee kopmannen van Jumbo-Visma in deze Vuelta ook echt samenwerken? “We zullen niet tegen elkaar koersen.”