LIVE VUELTA. Evenepoel staat voor cruciaal weekend: “Straks koerst hij op eenzame hoogte, op onbekend terrein”

Leider zijn in de Ronde van Spanje en hoe dat te blijven. Dat is de vraag voor Remco Evenepoel. Twee weken en dertien etappes zijn we ondertussen ver in deze Vuelta. Evenepoel verdedigt een voorsprong van 2:41 op Primoz Roglic, 3:03 op Enric Mas.

Je kunt veilig stellen dat Evenepoel na twee weken de beste man in koers is. Hij heeft de schade beperkt in de ploegentijdrit en hij hield zich koest in etappes waar er voor hem niets te rapen viel. Zo gauw de eerste berg in zicht kwam reed Evenepoel sneller dan zijn concurrenten naar boven tot de top. Tussendoor ging hij ook nog een keer in een fotogeniek ijsbadje zitten en toen er weer tegen de tijd moest worden gereden, walste hij over al zijn tegenstanders heen. Evenepoel ging al een keer tegen het asfalt, ook dat. Maar het resultaat is toch dat Evenepoel nu al zeven dagen in de rode leiderstrui rijdt. En dat je op een ladder moet staan en een verrekijker meenemen om te zoeken naar iemand die daar nog iets zou kunnen aan doen. Roglic in week drie? Het zou kunnen.