LIVE VUELTA. Evenepoel net voor cruciale rit: “Ik voel me frisser dan gisteren, met mijn dij gaat het ook beter”

Vuelta Quick.Step-Alp­ha Vinyl in zijn geheel maakt indruk bergop: “Graag nog zo’n paar pionnen meer”

Verpletterende Ineos- of Jumbo-Vismadominantie is het niet. Maar Quick.Step-Alpha Vinyl maakte de voorbije dagen in de Vuelta best wel indruk bergop. In dienst van Evenepoel doen Vervaeke, Van Wilder, Alaphilippe en co. meer dan hun ding. “We hebben de juiste balans gevonden.”

29 augustus