LIVE VUELTA. Evenepoel kiest na verkenning voor pizza als middagmaal - Bissegger tekent voor eerste knaltijd

RECONSTRUC­TIE. Hoe de ploegen de macht overnamen in de Vuelta: “Ze moeten naar ons luisteren”

De gemoederen zijn verhit. En de Vuelta is nog maar twee dagen oud. Remco Evenepoel reageerde zaterdag geschandaliseerd na een ploegentijdrit in apocalyptische omstandigheden. Omdat het water zondag weer met bakken uit de hemel viel en de organisatie het nog steeds vertikte om gepast te reageren, namen de ploegen de macht over. Favorieten bemoeiden zich op Montjuïc nergens mee: niet met de ritzege, niet met het klassement. “Het gaat erom dat we een beetje voor elkaar zorgen.”