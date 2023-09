LIVE VUELTA. Evenepoel kiest na verkenning voor pizza als middagmaal - Bissegger als eerste favoriet vertrokken

Mijn grootste motivatie is om de tijdrit te winnen en een tweede etappezege te nemen. Qua tijdswinst zien we wel, in principe moet deze discipline me van alle klasse­ments­man­nen het best liggen. Het zou mooi zijn mocht ik een halve minuut kunnen pakken. Dat is hoog gemikt, want Ayuso, Vingegaard en Roglic zijn ook in vorm.

Remco Evenepoel