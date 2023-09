LIVE VUELTA. Evenepoel heeft verkenning van tijdrit achter de rug, ploegleider Lodewyck: “Parcours op zijn lijf geschreven”

Evenepoel: "Blij eerste keer in regenboogtrui te rijden"

Evenepoel rijdt morgen voor het eerst een tijdrit in zijn regenboogtrui. "Dat zal mij extra motivatie en een boost geven. Ik zag gisteren dat ik nog één puntje achter had in het bergklassement op de leider. Bijna had ik mezelf nog geflikt. Maar de uitvlucht dat je dan in een pak van de organisatie moet rijden vind ik eigenlijk een beetje gratuit. Kijk maar naar de tijdritten in de voorbije grote rondes. Jonas Vingegaard won in de Tour de tijdrit in de gele trui, ik vorig jaar in de Vuelta in de rode trui. Maar het is zeker zo dat de WK-trui een extra boost en watt'jes zal bijgeven."