LIVE VUELTA. Evenepoel en Roglic sturen elk twee pionnen mee in ruime kopgroep met 29 coureurs

Vuelta Gedaan met voorzichti­ge ambities bij Remco Evenepoel: “Kan nu geen verstopper­tje meer spelen”

“No more hide and seek.” Geen verstoppertje meer in de Vuelta. Remco Evenepoel (22) gooit alle schroom van zich af. Na zijn geweldige tijdritzege gaat hij vanaf nu vol voor de eindwinst in de Vuelta.

30 augustus