LIVE VUELTA. Evenepoel, die “wil meezitten in vlucht”, toont Marokkaanse vlag als steunbetuiging: “Moeilijke periode voor Oumi en haar familie”

Evenepoel met Marokkaanse vlag op het podium: "Ik heb er veel familie"

Als steunbetuiging voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko, toont Evenepoel de Marokkaanse vlag op het startpodium. De Belgische kampioen heeft natuurlijk ook een link met Marokko. Zijn vrouw Oumi is van Marokkaanse afkomst. "Het was een zeer emotionele dag gisteren. Het tweede deel van mijn familie is Marokkaans. Het is een moeilijke periode voor Oumi en haar familie. Het was in een streek kort bij haar familie. Toch wel wat kopzorgen en moeilijke momenten. Deze vlag is een klein dingetje dat we konden doen om iedereen te steunen."