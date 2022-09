LIVE VUELTA. Evenepoel, die voor start handshake krijgt van Contador: “Vanaf nu is elke etappe voor ons een koninginnenrit”

VueltaDe derde week in de Vuelta begint met een vlakke etappe. Dus is het opnieuw uitkijken naar Tim Merlier en de sprinters. Of is dit een unieke kans voor een late aanvaller? In de finale liggen twee kleine bultjes die voor chaos kunnen zorgen. Mads Pedersen, die snel is én een bergje verteert, is vandaag de grote favoriet. Voor de ploeg van Evenepoel zou dit een relatieve rustdag moeten worden. Volg de 16de etappe op de voet in onderstaande liveblog.