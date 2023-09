LIVE VUELTA. Evenepoel, die met ander oortje rijdt, lijkt zich weinig zorgen te maken om Kuss: “Kan hem twee minuten aansmeren in tijdrit”

RITVERSLAG. Evenepoel wint elite­sprint en is leider in Vuelta, maar hekelt ook opnieuw veiligheid nadat hij tegen vrouw knalt

De Vuelta is echt begonnen. Remco Evenepoel heeft de derde etappe gewonnen en is de nieuwe leider. In een sprintje bergop versloeg de Belgische kampioen Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de andere favorieten. Na de finish ging het echter mis, toen Evenepoel tegen een vrouw knalde en er een bebloed gezicht aan overhield. Daarop hekelde hij (opnieuw) de veiligheid in deze Vuelta. “Het hangt mijn kl*ten uit.”