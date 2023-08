LIVE VUELTA. Evenepoel, die excuses kreeg van organisatie: “Schade valt met twee kleine hechtingen mee”

KIJK. Vuelta van De Plus zit er al op na val in ploegen­tijd­rit: “Twee minuten showtime na maanden hard werken”

De Vuelta van Laurens De Plus is al voorbij. Onze landgenoot van Ineos Grenadiers ging gisteren in de kletsnatte ploegentijdrit stevig onderuit in een bocht en bleef even liggen. Hij werd daarna verzorgd in een ambulance. “Het leven is niet altijd eerlijk en de koers gaat altijd door”, vat De Plus het filosofisch op.