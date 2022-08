LIVE VUELTA. Een massasprint lijkt onvermijdelijk: Belgisch kampioen Tim Merlier is de topfavoriet

Vuelta Leider Primoz Roglic moet enkel een sterke Enric Mas bij zich dulden in zware bergrit Vuelta, Egan Bernal zakt door het ijs

Damiano Caruso heeft op fenomenale wijze de negende etappe in de Vuelta gewonnen. De 33-jarige Italiaan rondde een solo van maar liefst 70 (!) kilometer af. In de groep der favorieten kregen we heel wat aanvalspogingen te zien, maar Primoz Roglic kwam nooit in de problemen en reed samen met Enric Mas iedereen in het verlies en blijft leider. Bernal verloor heel wat tijd.

22 augustus