LIVE VUELTA. Drie Spanjaarden zien kloof slinken , Philipsen aast in vlakke etappe langs de kust op hattrick

Vuelta Rein Taaramae slaat toe vanuit vroege vlucht, geen aardver­schui­vin­gen bij favorieten op Picon Blanco

16 augustus Rein Taaramae heeft Intermarché-Wanty Gobert een ritzege én de leiderstrui in een grote wielerronde bezorgd. De Est was in de derde rit van de Vuelta op Picon Blanco de beste uit een vroege vlucht. Bij de groten geen aardverschuivingen, al viel olympisch kampioen Richard Carapaz wel door de mand.