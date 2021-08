LIVE VUELTA. Drie Spanjaarden krijgen vrijgeleide, Philipsen aast in vlakke etappe langs de kust op hattrick

Vuelta Movistar zwaar aangepakt nadat het doortrok net wanneer Vuelta-lei­der Roglic tegen asfalt smakte: “Idioten”

14 september Het Movistar Team was vandaag in de Vuelta kop van Jut na de veelbesproken aanval die de ploeg in het peloton inzette, meteen na de val van onder meer rode trui Primoz Roglic in de negentiende rit. Ploegleider José Luis Arrieta is zich van geen kwaad bewust en haalt uit naar de UCI: “Blijkbaar vinden ze het van belang dat Roglic wint. Te gek voor woorden.” Witte trui Miguel Angel Lopez is dan weer snoeihard voor de Spaanse wielerformatie. “Het zijn idioten. Typisch iets voor hen.”