LIVE VUELTA. Drie Basken vogel voor de kat, Philipsen oogst bij tussensprint en aast in vlakke etappe langs de kust op hattrick

Wielrennen Pogacar levert meester­werk­je af en pakt derde ritzege, podium­plaats en witte trui, Roglic niet meer bedreigd

14 september Tadej Pogacar heeft de laatste bergrit in de Vuelta gewonnen. Het Sloveense toptalent leverde op weg naar Plataforma de Gredos een meesterwerkje af en pakte zijn derde ritzege na een geweldige solo. Het leverde hem naast etappewinst ook een podiumplaats in de algemene rangschikking en de witte trui op. Zonder ongelukken wordt Primoz Roglic morgen in Madrid eindwinnaar.