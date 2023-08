LIVE VUELTA. “Dit wordt een zware rit”: Evenepoel neemt u mee op verkenning van eerste bergetappe

Thomas De Gendt wil na ‘hittestage’ scoren in Vuelta: “Ik heb hier niet voor niets vijf weken liggen zweten”

Spanje kreunt weer onder de hitte, maar wanneer zaterdag in Barcelona de Vuelta begint, zal Thomas De Gendt (36) daar nog het minste last van hebben. In plaats van een hoogtestage koos De Gendt naar eigen zeggen voor een hittestage. Hij reed in juli met de fiets van Semmerzake naar Calpe en is daar de rest van de zomer gebleven. Voor een goeie reden.