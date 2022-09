LIVE VUELTA. “Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière”: Remco Evenepoel staat voor D-day in Ronde van Spanje

De Puerto de Navacerrada, de Puerto de Navafria, de Puerto de Canencia, de Puerto de la Morcuera en de Puerto de Cotos. Onbekende namen, maar vijf lastige cols. En Enric Mas, een klimmer met weinig charisma, maar wel van de taaie soort. Evenepoel gaat het vandaag niét cadeau krijgen. Hij weet dat. “Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière”, beseft hij. “Het wordt zwaar, maar ik voel me er klaar voor. Ik weet dat ik geschiedenis kan schrijven, maar ik wil daar niet te veel aan denken. Ik probeer dat zo weinig mogelijk in mijn hoofd te steken.”

Niet té euforisch worden

Maar hoe houd je de zenuwen tegen? Iedereen spreekt hem er constant over aan. Het ging vrijdag niet over de relatieve rustige etappe naar Talavera de la Reina, en ook niet over de sprintwinst van Mads Pedersen. Het ging over de rode trui, over de laatste horde, over het eindpodium in Madrid. Evenepoel hield die druk lang af, bleef bij zijn dag-tot-dag-benadering, maar zo dicht bij het einddoel is dat niet meer te houden. “Het is moeilijk om uit te leggen wat ik nu voel”, zei hij. “Pas na de rit ga ik kunnen antwoorden op die vraag, wat er door mij heen gaat. Maar ik voel wel elke dag dat ik iets euforischer word, elke dag begin ik toch meer te dromen, ook de ploeg begint te dromen.”