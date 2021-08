LIVE VUELTA. Caruso gaat solo, maar het peloton komt steeds dichterbij

Vuelta Prijs voor Jasper Philipsen: “Ik heb een hele Vuelta op het juiste moment gewacht, het is onverwacht dat het net vandaag kwam”

5 november Tranen van vreugde bij Jasper Philipsen in de Vuelta. Onze 22-jarige landgenoot was in Puebla de Sanabria de betere van Pascal Ackermann en Jannik Steimle in de sprint. Het is zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. “Dit betekent heel veel voor mij.”