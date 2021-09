LIVE VUELTA. Bernal valt aan op 60 kilometer van het einde in zware bergrit, Roglic volgt als enige

Vuelta Sterke maar vallende Roglic geeft rood door aan Eiking, Storer houdt Vanseve­nant van ritzege

24 augustus Primoz Roglic (31) is leider af in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma gaf het rood gewillig door aan Odd Christian Eiking, maar kwam ook ten val in de finale. De ritzege was voor Michael Storer, die z’n tweede etappe won. Mauri Vansevenant strandde op de tweede plaats.