LIVE VUELTA. Bernal en Roglic beginnen na aanval van 50 kilometer aan zware slotklim

Wielrennen Twee maanden geleden maakte hij vreselijke val, maar nu mag seizoen voor Wellens gerust nog tot Nieuwjaar duren

4 november ‘Beste UCI. Is het mogelijk om dit wielerseizoen te rekken tot Kerstmis en Nieuwjaar, alstublieft? En nog een handvol extra koersen in te plannen? Ik zou u daar bijzonder dankbaar voor zijn. Hoogachtend, Tim Wellens (29)’. Een rotjaar leek het te worden, na die verschrikkelijke val voor de Tour. Maar kijk: na z’n masterclass in de Vuelta heeft Wellens nummer 30 beet.