LIVE VUELTA. “Belangrijkste is geen tijd meer prijsgeven”: Evenepoel staat voor nieuwe test op steile slotklim

KIJK. Vingegaard tevreden met tweede plaats: “Remco was te sterk”

Jonas Vingegaard kon best leven met z’n tweede plaats in het zog van Evenepoel. “Remco was heel sterk, te sterk. Hij verdiende het om deze rit te winnen.” De Tourwinnaar moest toegeven dat hij in de eerste bergetappe van deze Vuelta nog niet over de beste benen beschikte.