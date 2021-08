LIVE VUELTA. Al hele dag oorlog in het peloton om weg te geraken, drie landgenoten glippen mee in ontsnapping

VueltaEtappe twaalf alweer in de Vuelta. Van Jaén gaat het richting Córdoba. De rit van vandaag is 175 kilometer lang en er wacht het peloton alweer het nodige klimwerk. Opnieuw en kolfje naar de hand van avonturiers, tenzij de klassementsmannen daar zoals gisteren anders over beslissen. Wie mag zijn handen, net als eerder Lars Boom, Peter Sagan en John Degenkolb, in de lucht gooien in Córdoba? U krijgt het antwoord op deze pagina rond 17u30!