LIVE VUELTA (12u50). Nieuwe test voor Evenepoel op Les Praeres Nava: “Weer proberen trui te verdedigen en rit te winnen”

Vuelta Ritzege én leiders­trui: Roglic slaat dubbelslag in eerste Vuelta-etap­pe op Spaanse bodem

En of hij hersteld is van zijn val in de Tour. Primoz Roglic sloeg een dubbelslag in de vierde etappe van de Vuelta. De Sloveen had het beste eindschot in huis op de pittige aankomst in Laguardia, Remco Evenepoel eindigde als achtste.

24 augustus