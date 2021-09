LIVE VUELTA (12u10). Zorgt 'mini Luik-Bastenaken-Luik’ nog voor spektakel op voorlaatste dag?

Vuelta Roglic gaat op slotmuur over vroege vluchter Cort en wint z'n tweede etappe in de Vuelta

25 augustus Primoz Roglic (31) heeft de elfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma ging op de slotmuur in Valdepeñas de Jaén in de laatste meters over vroege vluchter Magnus Cort. De Noor Odd Christian Eiking blijft leider.