LIVE RUSTDAG VUELTA. “Tijd voor verandering”: deel van renners pas om 3u in bed na problemen met vlucht en busrit

Romain Bardet: "Tijd voor verandering"

Net als het Burgos-BH van Bol waren ook Team DSM-Firmenich, Lidl-Trek, Arkéa-Samsic, Alpecin-Deceuninck, Lotto Dstny en Caja Rural onder de pechvogels die via Madrid moesten vliegen. DSM-renner Romain Bardet deed via Instagram zijn beklag. "Het is middernacht en we zijn gearriveerd in... Madrid. Nog enkele uren op de bus naar Valladolid. Volgens mij is het karma voor de organisatie: transfers met het vliegtuig tijdens een grote ronde in 2023... Het is tijd voor verandering."