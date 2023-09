LIVE RUSTDAG VUELTA. Sommige renners pas om 3u in bed na problemen met vlucht en busrit

KIJK. Razende Remco Evenepoel spreekt schande over ploegen­tijd­rit: “Dit was rijden op leven en dood”

Remco Evenepoel pakte meteen tijd op de kopmannen van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit van de Vuelta, maar toch was onze landgenoot zeer kwaad na de aankomst. Hij vond de omstandigheden allesbehalve verantwoord. De renners moesten in de gietende regen en (vooral) bij beginnende duisternis rijden in Barcelona.