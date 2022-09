LIVE. Bergkoning Vine geeft op na vroege valpartij, Almeida ‘on the move’ met verre aanval

Vuelta Remco Evenepoel blijft stoïcijns na valpartij: “Als ik kalm blijf, blijft iedereen kalm”

Meester zijn van het spel, en toch heel blij moeten zijn dat je nog steeds leider bent in de Vuelta: het zit soms kort bij mekaar. Remco Evenepoel (22) ontsnapte gisteren door een klein gaatje, want zijn val had veel erger kunnen zijn. Et alors?

