Leider Primoz Roglic moet enkel een sterke Enric Mas bij zich dulden in zware bergrit Vuelta, Egan Bernal zakt door het ijs

VueltaDamiano Caruso heeft op fenomenale wijze de negende etappe in de Vuelta gewonnen. De 33-jarige Italiaan rondde een solo van maar liefst 70 (!) kilometer af. In de groep der favorieten kregen we heel wat aanvalspogingen te zien, maar Primoz Roglic kwam nooit in de problemen en reed samen met Enric Mas iedereen in het verlies en blijft leider. Bernal verloor heel wat tijd.

Net voor de rustdag was het klimmen geblazen in de Vuelta. De negende etappe bracht de renners van Puerto Lumbreras naar de Alto de Velefique (13 km aan 7,3%). Voor de rit was het gissen of het een etappe voor de vluchters ging zijn of een rit voor de klassementsmannen. De eerste twee uur werd er verschrikkelijk hard gereden en geraakte er niemand echt weg.

Na veel vijven en zessen kon er uiteindelijk toch een groepje wegrijden. Rudy Molard (FDJ), Olivier Le Gac (FDJ), Lilian Calmejane (AG2R), Damiano Caruso (Bahrain), Martijn Tusveld (DSM), Romain Bardet (DSM), Rafal Majka (UAE), Kenny Elissonde (Trek), Ángel Madrazo (Burgos), Julen Amezqueta (Caja Rural) en Robert Stannard (BikeExchange) waren de elf avonturiers van dienst.

Voor Caruso ging het niet snel genoeg en op de Alto Castro de Filabres koos hij het hazenpad. Bardet, Tusveld, Majka en Amezqueta probeerden de aansluiting te vinden, maar de Italiaan was simpelweg te sterk. In het peloton waren het de mannen van Egan Bernal die het tempo bepaalden en de tweede van de afgelopen Ronde van Italië probeerden bij te benen. Plots had Ineos geen zin meer om te rijden en reed Caruso steeds verder en verder weg. Hij was vandaag verbluffend sterk.

Op de slotklim kwam niemand nog in de buurt van de 33-jarige Italiaan. Wat een ongelofelijk sterk nummer. Hij rondde een solo van maar liefst 70 kilometer af. In de groep der favorieten kwam Landa al vroeg in de problemen. De Spanjaard verloor minuten en mag een goed klassement vergeten. Ineos stuurde Adam Yates in de aanval. De Brit kreeg Miguel Ángel López en Kuss met zich mee, maar Roglic en Mas reden het gaatje met sprekend gemak toe. Bernal had het moeilijk, maar kwam even later ook aansluiten.

Toen Mas echt doortrok kon enkel Roglic volgen. De Sloveen en de Spanjaard sloegen de handen in elkaar en waren duidelijk de twee betere. Dit hebben we nog maar weinig gezien van Mas. Roglic blijft logischerwijs leider. Er zijn nog zes aankomsten bergop deze Vuelta. Kan iemand Roglic bedreigen? Enkel Mas lijkt er toe in staat. Afwachten.

