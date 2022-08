Lance Armstrong looft mentale sterkte Evenepoel: “Hij is ‘one tough son of a b****’”, Bruyneel zag Remco nog nooit zo scherp

VueltaRemco Evenepoel (22) verbaasde vriend en vijand in de eerste week van de Vuelta. Ook Lance Armstrong en Johan Bruyneel kijken met grote ogen naar Belgiës grote rondehoop. In Amstrongs podcast ‘The Move’ worden Remco’s kansen op de eindzege gewikt en gewogen. “De verzamelde tegenstand kan maar op één ding hopen: een offday van Remco. Want hem aanvallen kunnen ze niet.”

1'12 op Enric Mas, 1'53" op Primoz Roglic. Remco Evenepoel mocht dan wel als één van de favorieten in deze Ronde van Spanje gestart zijn, dat hij na het eerste deel al autoritair in het rood zou zitten, hadden slechts weinigen verwacht. Bruyneel: “We hadden natuurlijk al fantastische dingen gezien van Evenepoel, maar de regelmaat ontbrak nog al te dikwijls. En zo bleef hij voor velen een twijfelgeval, wat het grote rondewerk betreft. Maar daar maakt hij in deze Vuelta voorlopig komaf mee. Hij plukt hier de vruchten van een - in tegenstelling tot vorig jaar met die mislukte Giro - seizoen met de juiste voorbereiding en hoogtestages, en enkele goeie zeges voor het vertrouwen. Deze Remco is on top of his game. De beste versie van zichzelf. Als je naar dat gezicht kijkt, zo scherp ik hem nog nooit gezien. Ook zijn ogen zien er anders uit, verbeten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opvallend: op 3 februari van dit jaar, na de eerste rit in de Ronde van Valencia, tweette Bruyneel dat de prestatie van Evenepoel die dag erg veelbelovend was naar een grote ronde toe. “Je hebt dit succes voorspeld, Johan”, lacht Armstrong. “Remco geeft hier iedereen lik op stuk. Hij zou het zogezegd niet gekund hebben in het hooggebergte. Mis. Hij zou het zogezegd niet gekund hebben op de steile klimmen. Mis. Of dat hij alleen maar zittend zou kunnen klimmen. Op de slotklim van zondag (Les Praeres, red.) toonde hij het tegendeel. Nu zal er ook nog afgevraagd worden of Remco het in een loden hitte kan. Maar deze Evenepoel is een jongen met een missie die zichzelf in Spanje haast dagelijks ontdekt. Niemand is ooit zo geobsedeerd geweest om de beste renner ter wereld te worden. Daar laat hij alles voor.”

Volledig scherm Johan Bruyneel. © TheMove

Rest alleen nog de vraag of Evenepoel deze vorm ook in het tweede deel van de Vuelta kan behouden. En of zijn Quick.Step-Alpha Vinyl voldoende sterk is. Bij dat laatste stellen Hincapie en Armstrong zich vragen. “Ik weet niet of Alaphilippe, toch een nerveuze renner, wel de juiste leider is. Kan een wereldkampioen de ideale ploegmaat zijn om Evenepoel ook in het vuile werk bij te staan? Ik weet het niet.” Bruyneel is een believer. “Ze zijn nu wel met Serry nog iemand kwijt, maar niet één ploeg beschikt over alle acht de renners aan 100 procent. Er zijn wel een viertal jongens die hem kunnen bijstaan tot het einde.”

Quote Evenepoel moet zijn droom om hier een rit te winnen laten varen. Hij moet louter voor die eindwinst gaan. Johan Bruyneel

Armstrong waarschuwt toch ook nog voor het gevaar-Roglic, viervoudig winnaar van de Vuelta. “Hij kan alleen maar beter worden.” Voor George Hincapie, de ex-ploegmaat van Armstrong, wordt het belangrijk hoe Roglic zich vandaag na de rustdag presenteert in de tijdrit. Maar Bruyneel ziet Roglic niet meedoen voor de eindwinst. “Akkoord, hij heeft de ervaring, het palmares en de mentale sterkte, maar het niveau in deze Vuelta ligt te hoog voor iemand die amper twee weken ervoor terug op de fiets kroop. In een Vuelta kan je niet in vorm geraken. Ik denk dat Remco vandaag nog tijd gaat pakken op hem. Kijk, iedereen hoopt louter dat Remco een slechte dag gaat hebben. Want hem aanvallen, kunnen ze niet. Van Hindley, Carapaz of Landa gaat het ook niet komen. Als Evenepoel geen echte offday kent, zie ik niet wie anders kan winnen.”

Waarop ook Armstrong voluit voor Evenepoel als eindwinnaar gaat: “Ik geef hem mijn steun. He’s a tough son of a bitch.” Vrij vertaald: ook op mentaal vlak staat hij enorm sterk. Bruyneel ten slotte, verwijzend naar Armstrong. “Iemand met een grote motor en in vorm, die wil ook graag een rit winnen... Dat heeft Remco al laten verstaan, dat dit zijn droom is. Maar dat moet hij net niet doen. Hij moet louter voor die eindwinst gaan.”

Armstrong: “Laat hem vandaag de tijdrit winnen. En daarna kunnen zijn ploegmaats de boel controleren.”

Bekijk hier de volledige aflevering van ‘The Move’: