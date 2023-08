Kron laat Lotto Dstny juichen in Vuelta, Evenepoel mengt zich niet in geneutraliseerde finale

Andreas Kron heeft de eerste rit in lijn in de Vuelta gewonnen. De Deen van Lotto Dstny arriveerde na een bijzondere (geneutraliseerde) finale solo in Barcelona. Remco Evenepoel mengde zich, net als vele anderen, niet in de debatten. De Italiaan Andrea Piccolo nam de rode leiderstrui over van landgenoot Lorenzo Milesi.

Na de veelbesproken kletsnatte ploegentijdrit van gisteren was het vandaag tijd voor de eerste rit in lijn in de Vuelta. De finale vond opnieuw plaats in Barcelona en beloofde opnieuw verraderlijk te worden, want de weergoden spaarden het peloton opnieuw niet - de hele dag regende het pijpenstelen in Catalonië. Daarom besloot de organisatie, op uitdrukkelijke vraag van de renners, om de tijdsopname al op 9 kilometer van de streep stop te zetten.

Vijf vluchters schuwden het hondenweer niet en reden zowat de hele dag in de spits van de koers. De Spanjaarden Romo en Nicolau toonden zich voor eigen volk en kregen het gezelschap van de Italianen Piccolo en Sobrero en de Nederlander Bol. In het peloton was enkel een lekke band voor Remco Evenepoel het vermelden waard. De Belgische kampioen panikeerde evenwel niet en keerde op z’n gemak terug.

Hoe dichter de finale naderde, hoe meer de nervositeit toenam in het peloton. Er gebeurden meerdere schuifpartijen in het peloton, maar de voornaamste was toch die van Primoz Roglic. De medekopman van Jumbo-Visma ging - schijnbaar zonder veel erg - onderuit aan een rotonde. Zijn ploegmaats maanden daarna, samen met Evenepoel, de rest van het peloton aan tot kalmte.

Die korte neutralisatie was wel een doorn in het oog van Team dsm-firmenich. De ploeg van leider Milesi slaagde er niet in om de twee overgebleven vluchters Piccolo en Romo in te rekenen voor de tijdsopname, waardoor Piccolo de rode trui overnam van landgenoot Milesi.

Het punt van de vervroegde tijdsopname was ook voor veel renners het sein om zich te laten uitzakken. Ook Evenepoel deed dat en mengde zich niet in de strijd om de ritzege. Andreas Kron deed dat wél: de Deen van Lotto Dstny knalde op de beklimming van Montjuïc alles en iedereen uit het wiel en kwam enkele kilometers verderop solo aan in Barcelona. Kron droeg z'n overwinning op aan de eerder deze week overleden Tijl De Decker. Een mooi gebaar.

Vele minuten na Kron kwam de bus met alle grote namen over de streep. Remco Evenepoel bolde in het gezelschap van Vingegaard, Roglic en Ayuso over de streep en overleefde zo opnieuw een dag zonder kleerscheuren.

Liveblog bekijk belangrijke updates Kron wint! Nog 1 km - Rode vod! Kron duikt de slotkilometer in. Lotto Dstny lijkt al snel te mogen vieren in deze Vuelta. Nog 3 km - Twee renners van Lotto Dstny Op de beklimming trekt Kron ten aanval. In de achtervolging vormt zich een klein groepje met daarin nog een renner van Lotto Dstny. Nog 4 km - Montjuïc Het overblijfsel van het peloton draait de beklimming van Montjuïc op. Kan Groves overleven? Nog 6 km - Evenepoel laat zich uitzakken Evenepoel zal zich niet mengen in de strijd om de bonificatieseconden en de ritzege. De Belgische kampioen laat zich, net als veel andere renners, uitzakken. Nog 9 km - Piccolo leider (?) De machtsoverdracht is een feit. Piccolo en Romo hebben op 9 kilometer van het einde 18 seconden voorsprong op het peloton, waardoor de Italiaan virtueel leider is. Enkel de bonificatieseconden kunnen nog roet in het eten gooien. Nog 16 km - Nieuwe leider? Het is nog 16 kilometer tot de finish, maar aangezien de tijdsopname al op 9 kilometer van het einde ligt, heeft Team dsm-firmenich nog maar 7 kilometer om de trui in eigen rangen te houden. Dat wordt moeilijk, want de achterstand op de kopgroep bedraagt nog steeds 55 seconden. Piccolo lijkt zo op weg naar rood, tenzij Romo hem nog op achterstand fietst. Nog 19 km - Probleem voor leider Milesi Ai, pech voor de rodetruidrager. Lorenzo Milesi krijgt af te rekenen met een mechanisch euvel en lijkt zo 'adios' te moeten zeggen tegen zijn leiderstrui, want het peloton blijft vaart maken. Nog 22 km - Weer een val De Catalaanse wegen lijken wel een schaatsbaan. In een bocht gaan opnieuw enkele renners tegen het asfalt, Buitrago is het voornaamste slachtoffer. Nog 28 km - Discussie De mannen van Alpecin-Deceuninck zijn het niet eens met de neutralisatie door de klassementsploegen. De ploeg van de gebroeders Roodhooft wil natuurlijk een gooi naar de ritzege doen met Groves. Nog 30 km - Kalmte gevraagd Terwijl ook vluchter Piccolo onderuit schuift, vragen de ploegmaats van Roglic - en ook Evenepoel 'himself' om kalmte in het peloton. Zij willen het tempo natuurlijk liever drukken om hun kopman zo rimpelloos mogelijk te laten terugkeren. Nog 32 km - Val Roglic! Het blijft opletten geblazen. Een renner van UAE gaat onderuit op een rotonde en neemt niemand minder dan Primoz Roglic in z'n val mee. De schade lijkt mee te vallen, maar dit maak je als favoriet natuurlijk liever niet mee. 💥¡Otra caída! Entre los afectados @rogla que se levanta sin problemas.

😔 Another fall! Among those affected Primoz Roglic - @JumboVismaRoad who gets up without any problems.#LaVuelta23 pic.twitter.com/9T30ZJh634 — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 36 km - Klassementsmannen voorin De finale nadert en dus neemt ook de druk naar voren in het peloton toe. De ploegen van de klassementsmannen willen hun kopman(nen) in de veilige zone houden - nog meer met de natte wegen - en manifesteren zich voorin. Nog 39 km - Breuk in kopgroep De kopgroep is uit elkaar gevallen. Bol en Nicolau zijn achterop verzeild geraakt en moeten een gaatje dichten op Piccolo, Sobrero en Romo. Maar of dat zal lukken... Nog 48 km - Val in peloton In een stukje afdaling wordt de staart van het peloton opgeschrikt door een valpartij. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) en Callum Scotson (Jayco AlUlah) zijn de ongelukkigen. Nog 54 km - Anderhalve minuut Op 54 kilometer van het einde blijft het peloton gestaag knabbelen aan de achterstand. De vijf koplopers houden nog anderhalve minuut van hun voorsprong over. De fietswissel van Evenepoel in beeld © BELGA © BELGA Nog 82 km - Evenepoel terug Evenepoel heeft er z'n tijd voor genomen, maar hij neemt nu toch z'n plekje in het peloton weer in. De lekke band blijkt niks meer dan een 'fait divers'. Nog 89 km - Evenepoel geeft jasje af Evenepoel en co zien stilaan de staart van het peloton terug. Van stress geen sprake bij de Belgische kampioen, die nog even z'n regenjasje afgeeft aan de volgwagen. Nog 93 km - Evenepoel lek Remco Evenepoel moet even achtervolgen. De Belgische kampioen is lekgereden, maar baant zich samen met vier ploegmaats een weg terug naar het peloton. Tussen de auto's mag dat geen probleem vormen. ⏪ ¡@EvenepoelRemco cortado! 👀 Evenepoel dropped!



🌪️ El belga trata de volver al pelotón acompañado de sus compañeros tras un pinchazo.

🇧🇪 The Belgian is trying to rejoin the peloton with his team-mates after a puncture.

