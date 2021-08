KOERS KORT. Valverde met succes geopereerd na sleutelbeenbreuk

Valverde met succes geopereerd na sleutelbeenbreuk

De 41-jarige Valverde brak zijn rechtersleutelbeen bij de val die hij vrijdag maakte in de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Valverde moest op 35 kilometer van de finish opgeven. In de afdaling van de Port de Collao (2e categorie) was hij in een bocht onderuit gegaan. De Spanjaard belandde bijna in een kleine ravijn. Hij kon opstaan, maar had last aan zijn rechtersleutelbeen. Hij probeerde nog door te zetten “met toestemming van de dokter”, maar staakte enkele minuten later met tranen in de ogen de strijd.