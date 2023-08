KIJK. “Zeg me alsjeblieft dat je vol gesprint hebt”: Evenepoel dolt met Groves nadat hij verrassend zes bonificatieseconden pakt

Remco Evenepoel (23) graaide de volle zes seconden mee in de tussensprint van de vijfde etappe in de Vuelta . Kaden Groves, die wat later de ritzege pakte, was duidelijk verrast. De twee hadden na de finish een fijne conversatie. Evenepoel: “Kom, zeg nou alsjeblieft dat je vol aan het sprinten was.” Achteraf zei hij bij VTM NIEUWS: “Ik dacht eigenlijk dat het maar op drie seconden ging.”

Plots was hij daar, op 11 kilometer van de streep. Als een duivel uit een doosje, maar vooral erg slim. Evenepoel zette bij de tussensprint aan, rasecht sprinter Groves - die vol inzet op de groene puntentrui - was gezien. Zes bonificatieseconden pakte Remco daardoor. Seconden die Vingegaard en co. elders moeten zien goed te maken.

Groves sprintte wat later naar de ritzege. Toen Remco na de finish aan het losrijden was, kwam Groves voorbij gewandeld. En uiteraard ging het over die opmerkelijke move van Remco. “Ik wilde je volgen”, zei Groves. Waarna Remco: “Dus je hebt eigenlijk niet echt gesprint? (lacht). Zeg me alsjeblieft dat je vol tegen me gesprint hebt.”

Bij VTM NIEUWS kwam Evenepoel terug op die tussensprint (zie video bovenaan dit artikel). “Ik zat er toch. Het was een technische finale waardoor we ervoor kozen om tussen de ronde punten goed vooraan te zitten. De tussensprint lag tussen zo twee van die rotondes, dus ik zat automatisch vooraan. In eerste instantie wilde ik niet meesprinten om energie te sparen. Maar ik zag de jongens van UAE een serieuze lead-out opzetten. Dus ben ik er toch voor gegaan. Ik dacht eigenlijk dat het maar voor drie seconden was. Zes seconden, dat is niet slecht hé. (lacht). Het heeft me ook niet veel krachten gekost. Ik heb maar honderd meter moeten sprinten. Én Kaden Groves geklopt... Nee nee, dat is niet waar. Dat ga ik niet zeggen. Ik heb me achteraf ook verontschuldigd bij Groves. Het was zeker niet mijn bedoeling om in de weg te rijden. Dat is denk ik ook niet gebeurd.”

Morgen wordt er weer geklommen: “Het is een lastige slotklim met 4.000 hoogtemeters. We zullen aandachtig moeten zijn. Hopelijk rijdt er een mooie vlucht weg die voor de dagzege kan gaan. Een Evenepoel-klim? De klim zou me inderdaad moeten liggen. Maar met de beste klimmer van de wereld in het peloton is het altijd opletten.”