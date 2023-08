KIJK. Remco Evenepoel wil met de ogen stelen van Jumbo-Visma: “Vingegaard is nog van ander niveau”

Soudal Quick-Step start met een andere Vuelta -ploeg dan vorig jaar. “Meer uitgebalanceerd”, volgens Remco Evenepoel (23). De doelstellingen zijn er niet minder om. “Ik ga vol voor ritoverwinningen en het eindpodium, maar we zijn hier vooral om te stelen met onze ogen van Jumbo-Visma. Zij staan hier met de sterkste ploeg aan de start die ze kunnen opstellen. We moeten beseffen dat het niveau van Vingegaard in de Tour nog van een ander niveau is”, aldus de Vuelta-winnaar van vorig jaar.

Remco Evenepoel staat ontspannen aan de start van de Vuelta. Hij is terug van twaalf dagen Andorra, waar alles goed verlopen is. Vorig jaar won Evenepoel hier zijn eerste grote ronde. Nu is er veel veranderd. “Ik heb afgelopen jaar veel ervaring en kennis kunnen opdoen. Het vertrouwen in mezelf en in de ploeg is nog groter geworden. We zullen hier allemaal met meer geduld aan de start staan.”

Het zwaartepunt van de Vuelta ligt pas in de laatste twee weken. Evenepoel ging etappes 13,14, 17 en 18 al verkennen. “Dat zijn echt moordende etappes. Ik ga geduld moeten hebben en defensief rijden. In de Ronde van Zwitserland had ik niet mijn allerbeste vorm, maar ik leerde er aanklampen. Dat zal van pas komen in deze Vuelta met het superteam van Jumbo-Visma.”

De Nederlandse ploeg start met zowel Vingegaard, Roglic, Kelderman als Kuss aan de Vuelta. Toch wel een verschil met Soudal Quick-Step. Serry, Vervaeke, Hirt, Cattaneo, Knox, Bagioli en Pedersen moeten Evenepoel bijstaan. “We hebben een ander team dan vorig jaar, vooral meer uitgebalanceerd. We hebben meer pure klimmers en hardrijders mee dan vorig jaar. Ze zullen mij goed voorin kunnen houden in de moeilijke etappes. Dat zal nodig zijn, want ik wil de eerste week met zo weinig mogelijk schade doorkomen om dan te proberen uit te pakken in de tijdrit. Daarna kunnen we tactische plannen maken en proberen de voorsprong te behouden.”

Evenepoel kijkt uit naar de clash met Vingegaard en Roglic. “Ik kan mijn koers afstemmen op hen. Tegen Vingegaard heb ik nog nooit gereden in een grote ronde. Ik hoop dat ik de competitie kan aangaan met hem. Dat zou heel mooi zijn, maar ik ben er mij van bewust dat het topniveau van Vingegaard in de Tour nog van een andere wereld is.”

De focus van Evenepoel ligt volledig op de Vuelta en nog niet op de Tour de France van volgend jaar. “Elke grote ronde is ervaring opdoen, presteren en bijleren. Ik ga nu niet constant aan de Tour denken. Ik wil hier meedoen voor de prijzen. Jumbo stelt hier al hun sterkste ploeg op, dus is het aan ons om te stelen met onze ogen en die ervaringen mee te nemen naar de Tour van volgend jaar.”

