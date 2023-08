KIJK. Remco Evenepoel over poging tot sabotage: “Die zever mag dan gaan stoppen”

“Het was speciaal om in die rode trui rond te rijden”, vertelt Evenepoel. “Het was mooi dat mijn fiets verschillende rode accenten had. Ik heb ervan genoten.”

Evenepoel reed de hele dag alert voorin en was ook op het einde nog goed bij de pinken. “De wind blies van alle kanten, maar ik ben de dag goed doorgekomen. De finale was best hectisch. Alle rotondes lagen in dalende lijn. Een valpartij is dan rap gebeurd en dat was ook het geval. Gelukkig kon ik rekenen op mijn sterke ploeggenoten. Ze hielden mij goed vooraan.”