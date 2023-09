KIJK. “Oumi vroeg om voor háár door te gaan”: Evenepoel zag het niet meer zitten, maar glundert nu na grote herrijzenis

Na vele berichtjes en een telefoontje met Oumi gisteravond draaide Remco Evenepoel de knop om. En kijk: vandaag sloeg hij fors terug . “Dit is antwoorden met de pedalen, simpel”, aldus Evenepoel bij VTM NIEUWS. “En eentje voor iedereen die in mij is blijven geloven. En het is nog niet gedaan.”

KIJK. Evenepoel: “Ik wilde iets rechtzetten”

“Dit is antwoorden met de pedalen”, zegt Evenepoel na zijn geweldige ritzege. “Deze ochtend bij het opstaan had ik best een fris gevoel. Ik had gisteren echt gewoon een slechte dag, want vandaag had ik van die dagen waar ik kon blijven gaan. Het is jammer wat mij gisteren overkwam. Maar dit is een nieuwe situatie, met nieuwe doelen.”

Met de focus op de bergtrui dus. “Ik kreeg vrij snel in mijn hoofd dat ik van dat bergklassement een doel wilde maken. Vandaag waren er veel cols van buiten categorie - ik had ze verkend dus ik wist wat mij te wachten stond. Ik pakte veel punten. Ik heb een mooie voorsprong. Zo kan ik misschien toch op het podium in Madrid staan...”

“Ik had het gisteren na de etappe bijzonder moeilijk. Ik heb veel met Oumi (zijn vrouw, red.) gestuurd en gebeld”, gaat Evenepoel verder. Ik zag het niet meer zitten. Maar ze zei dat ik mijn best moest blijven doen. En moest doorzetten, vóór haar. Dat is bij deze dus gelukt. Zonder haar steun en die van mijn team had ik dit niet gekund. Ze bleven in mij geloven en zeiden: ‘een echte kampioen zal altijd antwoorden’. Wel: het is nog niet gedaan.”

“Gisteren konden ze mij echt bij elkaar rapen”, besluit Evenepoel. “Ik sliep écht niet goed, piekerde veel. Vandaag wilde ik doen waar ik voor sta: hard rijden, winnen. Met karakter. En een goede kop. Ik wilde iets rechtzetten.”

