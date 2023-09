KIJK. Na verlies van bijna halfuur: ontgoochelde Evenepoel praat niet na offday en rijdt eenzaam Tourmalet naar beneden

KIJK. Evenepoel krijgt na aankomst steun van ploegmaats en zet dan eenzaam de afdaling in

“Compleet leeg”

KIJK OOK. Pieter Serry: “Dit is geen schande”

“Natuurlijk zijn we ontgoocheld”, zegt Serry in bovenstaande video. “Als je net in zo’n etappe een slechte dag hebt, wordt het natuurlijk moeilijk. Remco zei sorry, maar dit is natuurlijk geen schande. Hij heeft een fantastisch seizoen achter de rug en won al heel veel. We hebben allemaal ons best gedaan en nu is het zaak om de knop om te draaien.”