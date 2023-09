KIJK. “Moeilijke periode voor Oumi”: Remco Evenepoel toont op podium Marokkaanse vlag als steunbetuiging

RECONSTRUC­TIE. “Ik deed op de bus zelfs nog een powernapje”: zo verliep de grote metamorfo­se van Even­epoel

Zo. Dat is even rechtgezet. De nare ervaring van de Tourmalet nog slechts een vage herinnering. Ritzege nummer twee én nu ook op kop van het bergklassement: Remco Evenepoel (23) is met frisse moed begonnen aan een nieuwe Vuelta. In amper 24 uur tijd maakten de tranen en de twijfel in zijn hoofd plaats voor... nieuwe tranen, van ontroering en vreugde deze keer. Een reconstructie van hoe het zo ver kon komen. “