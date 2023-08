KIJK. Lefevere over ambities van Evenepoel: “Podium is realistisch, maar als ex-winnaar mag je hoger mikken”

Remco Evenepoel staat voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van de Ronde van Spanje. De druk, die normaal altijd heel groot is, lijkt er nu wat minder te zijn. “Of misschien houden we hem beter af of zijn de media gekalmeerd”, grijnst Soudal Quick-Step-CEO Patrick Lefevere in Barcelona. “Al kan de aanwezigheid van Jonas Vingegaard en zijn sterke ploeg ook meespelen. Maar je kan moeilijk Remco Evenepoel heten en doen alsof je hier bent om tiende te worden.”

Evenepoel kan voor een tweede opeenvolgende keer de Vuelta winnen, maar mikt zelf in eerste instantie op een plaats op het eindpodium in Madrid. “Dat is een realistische ambitie”, vindt Lefevere. “Maar als ex-winnaar mag je hoger mikken. De Giro was natuurlijk ons hoofddoel, iedereen weet hoe dat de mist ingegaan is. We hebben altijd gezegd dat we dit jaar de Tour niet zouden doen. Evenepoel zijnde, als wereldkampioen en met zo'n palmares, kan je je niet permitteren om zomaar eens te proberen.”