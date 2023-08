KIJK. Jumbo-Visma-bus flink geblutst na botsing met boom

Vuelta Glunderen­de Patrick Lefevere: “Als Remco gezond blijft, is hij niet meer te stoppen”

Een triomf voor kopman en ploeg, en ook voor de grote baas. Remco Evenepoel en Quick.Step veegden in drie weken tijd zowat alle vraagtekens en twijfels van tafel. Patrick Lefevere (67) heeft er zijn plezier in: “Ik mag jullie ongelijk geven. De ploeg was fantastisch en de kopman nog meer.”