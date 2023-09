KIJK. “Het is een zottekot”: hoe de hectiek nooit ver weg was in de eerste Vuelta-week

De Vuelta is één week ver, maar heeft al genoeg stof geboden om over na te kaarten. Niet alleen door het sportieve, maar ook door de chaos die nooit ver weg was. Onveilige koersomstandigheden, pogingen tot sabotage of vluchten met vertraging: de eerste Vuelta-week had het allemaal.

Kletsnatte en vooral pikdonkere ploegentijdrit

Al op dag één sloeg de Vuelta-organisatie de bal stevig mis. Een ploegentijdrit in de straten van Barcelona organiseren, oké. En ook aan de pletsende regen konden de organisatoren weinig doen. Maar dat een deel van de teams de ploegentijdrit door het late startuur in pikdonkere omstandigheden moest afwerken, kon de organisatie zichzelf wél aanwrijven.

Volledig scherm © Photo News

Het Soudal Quick-Step van Remco Evenepoel ging als laatste ploeg om 20u19 van start en moest dus in het donker rijden. “Gevaarlijk en dom”, brieste Evenepoel. “Dit was rijden op leven en dood. In sommige straten was er niet eens verlichting, je zag helemaal niks. Kan je je voorstellen hoe het is om in het wiel te zitten en dan ook nog constant water in je gezicht te krijgen? Je kon geen meter ver zien. Je gaat op de snelweg in het donker toch ook niet met 200 km per uur rijden zonder koplampen?”

“We zijn als aapjes in het circus", vatte ploegmaat Louis Vervaeke het treffend samen.

KIJK. Een woeste Remco Evenepoel na de ploegentijdrit

Geneutraliseerde finale in Barcelona

Ook in de tweede etappe zorgde het slechte weer in Catalonië voor chaos in de Vuelta. De aankomst lag opnieuw in Barcelona, vlak na de afdaling van de Montjuïc. Nadat enkele renners hun zorgen uitten, besliste koersdirecteur Javier Guillén om de tijdsopname op 3,6 kilometer van het einde te leggen. Lees: op de top van de Montjuïc.

Guillén deed dat in een poging om de gemoederen te bedaren, maar dat pakte slecht uit. “De nieuwe tijdsopname? Dat is even erg”, vond Remco Evenepoel. “We hebben een voorstel gedaan om de tijd op te nemen aan het begin van het plaatselijke circuit. Dat voorstel is volledig weg geblazen. Deze maatregel is heel respectloos naar ons toe. Zeker na wat gisteren is gebeurd”, verwees hij naar de ploegentijdrit.

Vervolgens gingen de verschillende kopmannen met elkaar in overleg. Evenepoel: “Het is de enige manier om de organisatie te laten inzien dat ze naar ons moeten luisteren en ons moeten respecteren.” Dat gebeurde ook. Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, maakte bekend dat de tijdsopname dan toch op 9 kilometer van het einde gelegd zou worden. Exact zoals de renners hadden gevraagd.

Op het einde van de rit reden de klassementsrenners op hun gemakje zij aan zij over de streep.

Volledig scherm © Photo News

Evenepoel botst na zege op toeschouwster

Op dag drie trok de Vuelta voor het eerst de bergen in. Remco Evenepoel was oppermachtig op de aankomst bergop in Andorra en veroverde zo de leiderstrui, maar vlak na de aankomst kon hij niet tijdig remmen om een groep mensen te ontwijken. Hij botste vol op een vrouw, de perschef van de Catalaanse politie, en kwam stevig ten val. Gelukkig voor Evenepoel bleef de schade beperkt tot een (fel bloedende) hoofdwonde.

In het interview achteraf laakte Evenepoel opnieuw het gebrek aan veiligheid en organisatie in de Vuelta. “Het is de derde keer op rij. It is breaking my balls - het hangt mijn kl*ten uit”, zei hij zichtbaar gefrustreerd. “De ploeg vroeg nochtans om meer ruimte te maken in de aankomstzone, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Hopelijk ondervind ik geen al te grote gevolgen van deze val.”

KIJK. Het moment waarop Evenepoel vol op vrouw botst

Poging tot sabotage met... olijfolie

De Vuelta-organisatie kan niet voor álle hectiek met de vinger gewezen worden. Na afloop van de derde rit, die dus gewonnen werd door Evenepoel, geraakte bekend dat de Spaanse politie vier mensen had aangehouden. Ze waren van plan om de etappe te saboteren door vanop een viaduct olijfolie op het parcours te gooien. Op het filmpje is te zien hoe een slang vanaf een viaduct direct op de weg beneden was gericht. De slang was verbonden aan tanks, die verderop verborgen stonden tegen een bergwand.

“Dat ze olie op de weg wilden gooien, vind ik best speciaal", reageerde Evenepoel. “Die zever mag dan gaan stoppen. Het is een beetje een zottekot aan het worden.”

KIJK. Zo verijdelde de politie een poging tot sabotage

Poging tot sabotage (bis)

Ook tijdens de zevende etappe moest de politie een poging tot sabotage in de kiem smoren. Tijdens de finale probeerde een 28-jarige Spanjaard de weg te versperren en daardoor de renners ten val te brengen. Agenten konden de man net op tijd arresteren.

Het peloton was tijdens het bewuste moment net bezig aan de voorbereiding van de massasprint en reed dus aan bijzonder hoge snelheid. Een drama werd dus maar net vermeden.

Tijdsopname twee keer verplaatst door modder

Gisteren stond een nieuwe krachtmeting tussen de favorieten op het menu, maar de slotklim werd (deels) onthoofd. De reden? Uit Spanje sijpelden beelden door waarop te zien was hoe het wegdek in de laatste hectometers besmeurd was met wat modder. De organisatie besliste in eerste instantie om de tijdsopname te verleggen naar 2,6 kilometer van de oorspronkelijke aankomst.

Maar omdat zo een van de steilste delen van de klim zou sneuvelen, stelden de organisatoren bij en verlegden ze het punt van de tijdsopname nog maar eens, dit keer naar 2,05 kilometer van de aankomst. Een bizar en kort gevecht tussen Evenepoel en co was het resultaat, verschillen leverde het niet op. Toch waren de renners deze keer wél te spreken over de ingreep van de organisatie. “Die laatste kilometer was niet te doen”, zei Evenepoel na de finish. “Ik schoof al bergop, in dat stukje afdaling ging het helemaal niet plezant én veilig zijn.”

KIJK. Chaos op de slotklim tijdens de negende rit

Deel renners pas om 3u (!) in hotel voor rustdag

Vandaag genieten de renners van een welverdiende rustdag in Valladolid, maar voor een deel van hen was de reis richting het rustdagoord gisterenavond geen pretje. De organisatie had twee vluchten ingelegd naar Valladolid, maar door het slechte weer kon de tweede vlucht niet in Valladolid, maar wel in Madrid landen. Nadien wachtte nog een lange busreis naar Valladolid.

De renners van Team DSM-Firmenich, Lidl-Trek, Arkéa-Samsic, Alpecin-Deceuninck, Lotto Dstny, Burgos-BH en Caja Rural waren onder de pechvogels. Zij kwamen pas om 3u ‘s nachts aan in het hotel. “Volgens mij is het karma voor de organisatie: transfers met het vliegtuig tijdens een grote ronde in 2023...”, uitte DSM-renner Romain Bardet zijn frustraties op Instagram. “Het is tijd voor verandering.”

Volledig scherm © Instagram