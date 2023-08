KIJK. Evenepoel kon schade “nog behoorlijk beperken”: “Tik die hard aankomt? Val van maandag kwam harder aan”

KIJK. Evenepoel: “Het vat was af op het einde”

“Eén van de zwaarste dagen in mijn carrière? Het komt in de buurt, ja”, zegt Evenepoel na de finish. “Van in de start was het vol koers. Het was niet normaal hectisch. Het vat was af op het einde. Het is niet dat ik volledig ontplofte, maar ik zat wat geblokkeerd. De anderen waren beter. De versnelling bij mij ontbrak vandaag.”

“Hoe ik me voelde wanneer Roglic ging? Ik had pijn in de benen. Ik zocht naar mijn eigen tempo. Het is ook niet dat ze meteen een minuut wegreden. De schade is nog behoorlijk beperkt. Liever dat het niét gebeurde uiteraard. Het was niet mijn beste dag, dat is duidelijk. Maar ik heb mijn hoofd niet laten hangen. Ik ben blijven gaan. Of dit een tik is die hard aankomt? De tik van maandag toen ik na de streep viel, was harder.”